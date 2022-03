Em São José, Casan entrega novo reservatório, lança Programa Trato pelo Araújo e anuncia investimentos

Para celebrar o aniversário de São José, comemorado em 19 de março, a Casan inaugurou, nesta sexta-feira, 25, um novo reservatório que integra a ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento da Grande Florianópolis. Também foi lançado o Programa Trato Pelo Araújo e anunciados novos investimentos para o município.

Com capacidade de 8 milhões de litros, o Reservatório de Água Tratada do Monte Cristo permitirá à Companhia aumentar a capacidade de armazenamento de água tratada, passando de 4 mil para 12 mil metros cúbicos. A estrutura trará mais segurança hídrica para a região continental de Florianópolis e para São José, atendendo aos bairros Jardim Atlântico, Coloninha, Monte Cristo, Estreito, Barreiros, Kobrasol e Campinas. Com um investimento de R$ 6,6 milhões, em parceria com a Caixa Econômica, o novo reservatório atenderá a uma população aproximada de 80 mil pessoas.

"Investir em segurança hídrica é uma prioridade para Santa Catarina no momento. O Governo do Estado tem um planejamento completo para aumentar a capacidade de captação, armazenamento, tratamento e distribuição de água, assim como para preservar nossas fontes. As iniciativas da Casan são passos importantes nesse sentido", afirma o governador Carlos Moisés.

"Trata-se de um equipamento fundamental para o reforço do abastecimento de água, já que vai triplicar a nossa capacidade hídrica da região. Estamos também lançando o Programa Trato Pelo Araújo, um projeto criado porque, quando assumimos em 2019, muitos prefeitos nos procuravam para pedir equipamentos para a recuperação de rios. Mas é preciso ver além do rio. Com o Programa, as equipes vão passar de casa em casa com orientação e também vão realizar vistorias para verificar a correta ligação de esgoto, evitando os lançamentos irregulares no Rio Araújo”, destacou a presidente Roberta Maas dos Anjos.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O Trato pelo Araújo é uma iniciativa que tem o objetivo de combater o lançamento de esgoto irregular no rio homônimo, em São José. As equipes vão trabalhar para identificar os focos de poluição e, por meio de vistorias e ações educativas, irão promover a adequação das condições de saneamento em 6.200 ligações de esgoto na área atendida pela rede coletora.

O investimento da Casan é estimado em R$ 1.780.000,00 e beneficiará uma população de cerca de 24.400 habitantes. O Rio Araújo é um dos principais cursos de água do município, localizado na divisa com Florianópolis e que percorre os bairros Campinas, Nossa Senhora do Rosário e Bela Vista.

“Essa é uma obra de futuro e fico feliz que esta semente começa a ser plantada agora para conscientizar a população a fazer a sua parte. Porque o poder público começa uma ação, mas a população também precisa colaborar e ser parceira. Temos ainda muito o que avançar, mas vontade de trabalho não nos falta, como não tem faltado aos dirigentes da Casan e ao Governo do Estado. Muitas coisas boas tem acontecido em São José e que venham muitos mais 272 anos pela frente”, afirmou o prefeito Orvino Coelho de Ávila.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Mais investimentos

Também em São José, a Casan está realizando as obras para a instalação do novo Reservatório de Forquilhinha. Com investimento de cerca de R$ 4,4 milhões, também via Caixa Econômica, a estrutura vai atender às comunidades de Forquilhinha, Lisboa, Forquilhas, Potecas, Real Parque, Ceniro Martins e Colônia Santana. A previsão é que a obra seja entregue no final do mês de abril.

“Esses dois reservatórios são obras sociais que beneficiarão muitas famílias. Essa parceria é importante porque temos conseguido, em Santa Catarina, injetar recursos para obras. Não adianta termos apenas os recursos, se não houver a vontade política de empreender. Santa Catarina se tornou um canteiro de obras e cada vez mais seremos parceiros para que a população catarinense tenha mais qualidade de vida”, assinalou o superintendente de Rede da Caixa em Florianópolis, Gilberto Onofre da Luz.

Outro investimento importante será a nova Adutora de Água Tratada São José/ Biguaçu. Com extensão de 5,4 mil metros, a obra vai reforçar a distribuição de água tratada em São José, atendendo aos bairros Bela Vista, Jardim Cidade de Florianópolis, Ipiranga, Real Parque, Areias, Dona Adélia, Jardim Santiago e Serraria.

Além disso, a nova adutora promoverá uma maior capacidade de atendimento para o município de Biguaçu. O investimento previsto é de cerca de R$ 14 milhões, em fase de instalação do canteiro de obras e com previsão de conclusão para maio de 2023.

Em fase de licenciamento, está o projeto daquela que será a maior obra de esgotamento sanitário de Santa Catarina: a desativação das lagoas de estabilização de Potecas, em São José, e a construção de uma nova e moderna Estação de Tratamento. Com um investimento estimado em R$ 170 milhões, a obra elevará a cobertura de esgoto de São José para 90%.