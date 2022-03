Comissão debate saúde mental dos atingidos pela tragédia em Petrópolis

A saúde mental das pessoas atingidas direta ou indiretamente pelos alagamentos e deslizamentos na cidade de Petrópolis (RJ) será tema de audiência pública na Comissão Temporária de Petrópolis. Entre os convidados estão parlamentares e representantes de órgãos ligados à saúde. O debate está marcado para quarta-feira (30), às 10 horas.

O requerimento para a audiência foi apresentado pelo relator da comissão, senador Carlos Portinho (PL-RJ). O colegiado foi criado pelo Senado para propor políticas públicas para a cidade, assim como para outros municípios que enfrentam esse tipo de problema. Desde o início dos trabalhos do grupo, os senadores já discutiram auxílio do governo, moradia e medidas de proteção a encostas, além de verificar in loco os resultados da tragédia.

A cidade, que foi construída em uma região serrana, vem registrando deslizamentos constantes desde fevereiro. O volume de chuva tem ultrapassado o normal, mesmo para esta época do ano, o que causa novos deslizamentos e alagamentos. E o número de vítimas fatais já é de mais de 240 pessoas. Várias famílias estão desabrigadas.

Foram convidados para a audiência o Secretário de Saúde de Petrópolis, Marcus Curvelo, e o vereador da cidade Hingo Hammes, além de representantes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.