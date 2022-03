BRDE apresenta programa que fortalece parceria com municípios em encontro organizado pela Famurs

Depois de atingir a marca histórica de R$ 1,4 bilhão em novos investimentos no Rio Grande do Sul apenas no ano passado, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) pretende ampliar a parceria com os municípios gaúchos. Por meio do programa “Município forte é BRDE”, o banco já financiou mais de R$ 361 milhões nos últimos cinco anos, contemplando projetos em 80 prefeituras. Conforme o banco, há espaço na carteira para expandir as operações de financiamento com o setor público.

Para apresentar as oportunidades de crédito e assistência técnica a projetos que vão desde obras de urbanização, passando por maior eficiência no sistema de iluminação pública e gestão de resíduos, o banco participou do primeiro dia da Assembleia de Verão 2022 da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), em Torres, na quinta-feira (24/3). O encontro reúne prefeitos e representantes das 497 prefeituras gaúchas em dois dias de programação que se encerram nesta sexta (25).

Conforme a diretora de Operações do BRDE, Leany Lemos, o banco busca diversificar suas fontes de recursos, o que incluiu funding de instituições financeiras internacionais, justamente para atender as necessidades atuais das cidades, em especial nos projetos com alinhamento aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e à agenda climática. “Somos um banco cuja missão é o desenvolvimento econômico e social da região Sul. Criamos uma nova matriz de programas justamente com esse olhar para a sustentabilidade ambiental e social, com linhas exclusivas para as mulheres empreendedoras, aos jovens, energias renováveis e microcrédito, entre outros setores já tradicionais que o BRDE apoia, como é o agro”, afirmou a diretora.

Leany Lemos apresentou as principais oportunidades que o banco oferece para financiamento a prefeituras e estabeleceu como meta ampliar neste ano o número de cidades contempladas. Ainda de acordo com a diretora, o BRDE já contabiliza R$ 307 milhões, neste ano, em operações apenas no Rio Grande do Sul, o que representa mais da metade de todo o volume contrato pela instituição nos três Estados onde opera. “Foram mais de 5.800 operações desde o início do ano, em especial por meio do programa Juro Zero RS, no qual a média das operações é em torno de R$ 60 mil por empréstimo, o que demonstra nossa atuação em favor da retomada da economia gaúcha”, destacou.

Diretor de Planejamento do BRDE, Otomar Vivian lembrou que banco passa a atuar em projetos voltados a parceria público-privadas - Foto: Divulgação / Ascom BRDE

Na abertura do painel, o diretor de Planejamento do BRDE, Otomar Vivian, fez uma saudação à Famurs pela organização do evento, que sempre traz importantes contribuições ao trabalho dos gestores municipais. “Estamos à disposição dos municípios gaúchos”, disse. Numa referência ao acordo de cooperação que o banco assinou com a prefeitura de Sapiranga para a estruturar o projeto de iluminação pública da cidade, Otomar observou a dificuldade das pequenas e médias cidades têm para estruturar projetos voltados às parceria público-privadas (PPPs), algo que o BRDE passa a atuar a partir de agora.

O programa específico para municípios foi lançado em 2015 e contempla, também, crédito para obras de saneamento, produção de energia com fontes renováveis, aquisição de maquinário, construção de prédios para abrigar serviços públicos e adaptações em edificações destinados a programas habitacionais.