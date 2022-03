Promulgado trecho de lei sobre nomeações para a Procuradoria da República em BH

Em reunião com os ex-ministros do Meio Ambiente, nesta quinta-feira (24), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ressaltou que os projetos que tratam sobre temas sensíveis, como mineração em terras indígenas, licenciamento ambiental e flexilização do uso de fertilizantes, precisam de ampla discussão com a participação ativa das comissões de Agricultura e Meio Ambiente. Participaram da reunião os ex-ministros da pasta Carlos Minc, Izabella Teixeira e Sarney Filho.