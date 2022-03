Senado aprova PL que aumenta pena para violência contra crianças

Relatora do texto no Senado acatou algumas emendas e, por isso, o PL retorna à Câmara dos Deputados para nova análise (Foto: Divulgação)

O Senado aprovou o Projeto de Lei (PL) que endurece penas nos casos de violência contra crianças ou adolescentes. Além disso, o texto torna crime hediondo o homicídio contra menor de 14 anos. A relatora do texto no Senado, Daniella Ribeiro (PP-PB) acatou algumas emendas e, por isso, o PL retorna à Câmara dos Deputados para nova análise.

A matéria determina pena de três meses a dois anos para quem descumprir decisão judicial favorável à adoção de medidas protetivas de urgência. O PL também aumenta a pena de homicídio contra menor de 14 anos se o crime for cometido por familiar, empregador da vítima, tutor ou curador ou se a vítima é pessoa com deficiência ou tenha doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade.

A proposta foi batizada de Lei Henry Borel, em homenagem ao menino de quatro anos que foi espancado e morto em março de 2021, no Rio de Janeiro. Os acusados do crime são a mãe e o padrasto da criança. Ambos estão presos.

O texto ainda prevê punição para quem deixar de comunicar à autoridade pública a prática de violência, de tratamento cruel ou degradante, ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina, contra criança ou adolescente, ou o abandono de incapaz. A pena será de seis meses a três anos, mas poderá ser aumentada se a omissão partir de parentes ou se levar à morte da vítima.

— No mérito, o projeto é dotado do mais alto grau de relevância. A violência contra crianças e adolescentes é um grave problema que demanda resposta adequada do Estado — afirmou Daniella Ribeiro.

Segundo consta no relatório da senadora, o Disque 100 – serviço de denúncias de violações de direitos humanos, mantido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – registrou mais de 119 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. A relatora classificou esse número de ‘estarrecedor’.

