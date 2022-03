Ao todo, 19 mandatários estão no primeiro mandato e, pelas regras eleitorais, podem permanecer mais um ciclo no cargo (Foto: Diones Roberto Becker)

Pelo menos dez governadores tentarão se reeleger nas eleições de outubro de 2022. O número pode aumentar, pois sete dos atuais chefes dos Executivos estaduais ainda não se decidiram sobre o pleito.

Ao todo, 19 mandatários estão no primeiro mandato e, pelas regras eleitorais, podem permanecer mais um ciclo no cargo. Com exceção do Sudeste, todas as regiões têm ao menos um nome já confirmado na disputa: Norte (4), Centro Oeste (2), Sul (2) e Nordeste (2).

Integram a lista: Gladson de Lima (PP), no Acre; Wilson Lima (União BR), no Amazonas; Ibanes Rocha (MDB), no Distrito Federal; Ronaldo Caiado (União BR), em Goiás; João Azevêdo (PSB), na Paraíba; Ratinho Júnior (PSB), no Paraná; Fátima Bezerra (PT), no Rio Grande do Norte; Marcos Rocha (União BR), em Rondônia; Antônio Denarium (PP), em Roraima; e Carlos Moisés (Republicanos), em Santa Catarina.

Dos atuais governadores, 11 não concorrerão por estarem no segundo mandato ou por buscarem outros cargos nas próximas eleições. O levantamento foi divulgado pelo site G1.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.