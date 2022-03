Gabinete de Crise não emite Avisos ou Alertas nesta semana

Após reunião do Gabinete de Crise, conduzida pelo governador Eduardo Leite, na tarde desta quinta-feira (24/3), foi definido que nenhuma região Covid doSistema 3As de Monitoramento, responsável pelo gerenciamento da pandemia no Rio Grande do Sul, receberá Avisos ou Alertas nesta semana. É a segunda semana consecutiva sem necessidade de emissão, embora tenha sido observada uma desaceleração no ritmo de queda dos principais indicadores.

Nesta semana, a média móvel de casos confirmados apresentou redução de 8%. Com isso, a incidência semanal de casos no Estado é de 233,5 casos a cada 100 mil habitantes. O número de internados, entre suspeitos e confirmados, reduziu em 136 – queda de 76 internados em leitos clínicos e de 60 em UTI. Neste momento, a taxa de ocupação das UTIs do Estado está em 62,7%.

Além disso, também foram registradas 142 mortes nesta semana – média de 20,3 por dia, o que representa uma redução de 21,5% no período.

A média móvel dos últimos sete dias de internados em leitos clínicos, entre suspeitos e confirmados, é de 457, redução de 17,2% quando comparado à semana passada. A média móvel de sete dias de internados em leitos de UTIs, entre suspeitos e confirmados, é de 268, 19,7% inferior à semana passada.

O Gabinete de Crise também reforçou a necessidade, por parte dos hospitais, do preenchimento das informações referentes a internações para que o monitoramento das equipes técnicas siga o mais atualizado possível.

A cobertura vacinal da população gaúcha residente é de 86,5% para uma dose e 76,8% para duas doses ou dose única. Somente 37,6% das pessoas procuraram a dose de reforço no RS.