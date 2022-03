Senado lança perfis no TikTok e no Kwai

O Senado lançou nesta semana seus perfis oficiais no TikTok e no Kwai, redes sociais para a produção de vídeos curtos. Os perfis estão em operação desde segunda-feira (21).

TikTok e no Kwai são as redes sociais que mais crescem no país. Segundo números divulgados pelas empresas, o Kwai tem cerca de 45 milhões de usuários brasileiros e o Tiktok, 81 milhões. Ambas são baseadas em vídeos curtos e dinâmicos, com recursos para edição, efeitos visuais e trilha sonora, e têm foco em um público mais jovem, em geral com menos de 30 anos.

O Senado vai usar a sua presença nessas plataformas para divulgar conteúdo explicativo sobre projetos de lei aprovados e informações sobre o funcionamento da Casa e seus serviços (como o Portal e-Cidadania, a Livraria do Senado e o Instituto Legislativo Brasileiro).

Segundo Moisés Nazário, coordenador do Núcleo de Mídias Sociais da Secretaria de Comunicação (Secom), as redes sociais são uma ferramenta imprescindível para a circulação de conteúdo, e o Senado precisa se valer delas para levar informações sobre o parlamento para o maior número possível de pessoas.

— O formato de vídeos curtos está em alta e parece ser a tendência para os próximos anos. Estar presente agora nessas redes é fundamental para continuar chegando a mais pessoas, em particular o público mais jovem — disse ele.