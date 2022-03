Senado faz sessão em homenagem ao bicentenário do cientista Fritz Müller

O requerimento para a realização da sessão foi do senador Esperidião Amin (PP-SC) - Waldemir Barreto/Agência Senado

O Bicentenário do cientista, botânico e professor de matemática, Fritz Müller, será comemorado em sessão especial do Senado, na próxima quinta-feira (31), data do aniversário de Fritz. A homenagem ao primeiro cientista a apresentar modelos matemáticos para explicar a seleção natural e fornecer provas conclusivas da teoria de Charles Darwin está prevista para começar às 10h e será realizada de forma semipresencial.

Johann Friedrich Theodor Müller, popularmente conhecido como Fritz Müller, nasceu na Alemanha em março de 1822 onde se formou em matemática, história natural e filosofia. Em 1852, veio para o Brasil, descontente com a Revolução de 1848 que acontecia na Alemanha.

No Brasil, Fritz Müller e sua família se estabeleceram na Colônia Blumenau em Santa Catarina. Lá ele manteve seus estudos e se aprofundou na teoria de Darwin enriquecendo a teoria da evolução das espécies por seleção natural com provas matemáticas. Müller publicou várias obras naturalísticas, que contribuíram e projetaram o Brasil no cenário da ciência europeia. O botânico faleceu em 21 de maio de 1897, aos 75 anos, na casa de sua filha em Blumenau.

O requerimento (RQS 958/2021) para a sessão é do senador Esperidião Amin (PP-SC) que na justificativa do texto defendeu “o impressionante trabalho de Müller”.

“Chamado por Darwin de Príncipe dos Observadores, Müller contribuiu para o desenvolvimento científico de nosso país. Por essas razões, requeiro a realização de sessão especial em homenagem a esse importante médico naturalista e professor”.

Por Ana Paula Marques, sob supervisão de Patrícia Oliveira.