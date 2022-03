Ministério da Saúde recomenda segunda dose de reforço para idosos acima de 80 anos

O Ministério da Saúde (MS) recomenda segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para idosos com mais de 80 anos. A aplicação deve ser feita quatro meses após a primeira dose de reforço e a orientação é que o imunizante seja preferencialmente da Pfizer.

Desde dezembro de 2021, o MS já orientava a aplicação de uma dose de reforço apenas para as pessoas maiores de 18 anos imunossuprimidas. Com a nova informação, amplia-se o público alvo para este novo esquema vacinal.

Além da Pfizer, o Ministério da Saúde disse que as vacinas da Janssen e da AstraZeneca também podem ser utilizadas na aplicação da segunda dose de reforço, independentemente do imunizante anterior.

— Janssen e AstraZeneca também podem ser utilizadas no novo reforço, independentemente do imunizante anterior. O Ministério da Saúde reforça que há vacinas da Pfizer suficientes para aplicação neste grupo. Vários estados informam que também têm esses imunizantes em estoque — informou o MS.

