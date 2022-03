Aprovado projeto que nomeia Aeroporto de Angra dos Reis (RJ) de “Carmelo Jordão”

O Aeroporto da cidade de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, poderá ser denominado "Aeroporto de Angra dos Reis/Rio de Janeiro – Carmelo Jordão". É o que estabelece o projeto de lei (PL 341/2019) aprovado pela Comissão de Educação (CE), nesta quinta-feira (24). O relatório, apresentado pelo senador Carlos Portinho (PL-RJ), recebeu decisão terminativa e deve seguir para sanção, a menos que haja recurso para análise pelo Plenário.

Portinho disse considerar "justa e merecida a homenagem proposta a Carmelo Jordão, empresário, filantropo e grande incentivador da cultura e da educação, por sua dedicação ao desenvolvimento do município de Angra dos Reis".

Da deputada Soraya Santos (PL-RJ), a proposta busca reconhecer o trabalho desempenhado pelo empresário Carmelo Jordão. A autora explica na justificativa que Jordão foi fundador da rede Esal de Supermercados e contribuiu ativamente para o desenvolvimento econômico, cultural e social de Angra dos Reis.

Segundo a autora, ele dedicou sua vida a investir na manutenção de instituições filantrópicas e nas atividades culturais do município. O homenageado, segundo a deputada, colaborou e garantiu as publicações da Revista do Ateneu Angrense de Letras e Artes e ofereceu patrocínio a artistas locais, fortalecendo a identidade angrense. Em 2007, a prefeitura do local homenageou Jordão durante o projeto “Angra salva sua memória”.

Túnel na Fernão Dias

Outro projeto aprovado na comissão nomeia o túnel da rodovia Fernão Dias (BR 381), na divisa dos municípios paulistas de Mairiporã e São Paulo, de Túnel da Mata Fria Salatiel Pereira do Valle. Caso não haja recurso para votação em Plenário, o PL 2.752/2019 seguirá para análise da Câmara dos Deputados.

O projeto é do ex-senador Major Olímpio e, de acordo com a sua justificativa, representa uma “justa homenagem ao missionário Salatiel Pereira do Valle, que deixou um legado de realizações em prol da sociedade”.

O parecer favorável foi apresentado pelo senador Wellington Fagundes (PL-MT). Ele reconheceu “a perseverança e entusiasmo com que o missionário se lançou à tarefa de difundir boas palavras e obras”.

Entre as ações mais relevantes de Salatiel, o senador citou a participação na fundação da Primeira Igreja Batista em Mairiporã, em 1974.

— Não apenas ajudou a fundá-la como foi seu vice-presidente e nela assumiu encargos administrativos, por mais de vinte anos e da forma mais íntegra.

Biografia

Salatiel ainda foi missionário em tribos indígenas no Mato Grosso e São Paulo e no Haiti, participando do esforço para reconstrução daquele país em 2012.

Na Associação Batista Norte da Capital São Paulo ele exercia a presidência da União Masculina Missionária. Trabalhou ainda como encarregado da Sabesp (empresa responsável pelo fornecimento de água e pela coleta e tratamento de esgotos de São Paulo), onde trabalhou na fiscalização de obras.

O missionário faleceu no dia 19 de dezembro de 2013.