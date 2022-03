Comissão de Educação quer ouvir Mário Frias sobre gastos com viagens aos EUA

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta quinta-feira (24) convite para que o secretário especial de Cultura do Ministério do Turismo, Mário Frias, preste esclarecimentos sobre gastos com viagens oficiais. De acordo com o senador Jean Paul Prates (PT-RN), autor do requerimento (REQ 4/2022), a secretaria gastou R$ 98 mil em viagens de Frias, do secretário-adjunto Hélio Ferraz e do subsecretário André Porciúncula aos Estados Unidos, entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022.

A data para a audiência ainda não foi divulgada. Como se trata de um convite, o secretário não é obrigado a atender.

Segundo Jean Paul, a secretaria não presta esclarecimentos sobre os gastos. Para o senador, é preciso esclarecer a ida do secretário aos Estados Unidos — que, segundo informações publicadas na imprensa, teria sido motivada para discussão de “projeto cultural” com o lutador de jiu-jitsu brasileiro Renzo Gracie.

— O secretário chegou a entrar com uma ação judicial pedindo indenização às companhias aéreas dessa viagem, na ordem de mais R$ 33 mil, por ter atrasado a entrega da bagagem. Ou seja, o secretário pretendia receber indenização por atraso na entrega de bagagem numa viagem paga pelo recurso público federal. E para completar, o motivo dessa viagem longa e cara foi encontrar-se com um tal de Renzo Gracie, que curiosamente é conhecido por ter publicado, recentemente, lemas nazistas — argumentou.