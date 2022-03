Dário Berger pede ação urgente para ajudar suinocultores de Santa Catarina

O senador Dário Berger (MDB-SC) pediu, em pronunciamento nesta quarta-feira (23), uma ação urgente para ajudar os produtores independentes de carne suína de Santa Catarina, que vivem uma crise sem precedentes, já que o preço pago pelo quilo de suíno vivo é hoje de R$5 e o custo de produção passa de R$8.

— Granjas estão fechando, produtores estão colocando à venda matrizes e equipamentos, após prejuízos recorrentes em 2021 e diante da falta de perspectivas de recuperação este ano. É um cenário desolador, especialmente para os suinocultores independentes, que arcam com todos os custos de produção e não têm perspectiva de que os preços dos insumos, do milho e da soja, vão diminuir — disse.

Dário Berger acrescentou que, enquanto o pequeno produtor está quebrando e sem alternativas para viabilizar atividades que sustentam a sua família, está ocorrendo um recorde de exportação de carne suína e lucro em ascensão das maiores agroindústrias brasileiras.

O senador afirmou que é preciso que a União, o governo do estado e o Ministério da Agricultura estendam a mão para esse produtores e não deixem morrer essa atividade.

— É preciso oferecer uma linha de crédito especial, uma repactuação das dívidas de custeio e investimento já contratadas, com menor taxa de juros e prazos mais longos — defendeu.

Ele também propôs a compra, “na medida do necessário e do possível”, de carne suína pelo governo, para que seja fornecida nos programas federais, como o Bolsa Família. Pediu, também a disponibilização do milho da Conab a preços mais acessíveis para o produtor independente.