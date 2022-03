Confúcio Moura critica a liberação do uso de máscaras em ambientes fechados

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) alertou, em pronunciamento nesta quarta-feira (23), que é precipitada a decisão de alguns gestores públicos de liberar o uso de máscaras em ambientes fechados.

Para ele, mesmo num cenário de redução do número de mortes e de casos, por conta da vacinação em massa da população, o certo seria os governadores e prefeitos observarem, primeiramente, o que está acontecendo na Europa e na Ásia, antes de tomarem qualquer decisão.

De acordo com o senador, em alguns países desses continentes, foram retomadas algumas medidas adotadas no início da pandemia, por causa do aumento do número de casos.

— Eu estou vendo em alguns estados, aqui mesmo em Brasília, pessoas sem máscara dentro de táxi, dentro de ônibus, dentro das academias de ginástica, enfim, em ambientes fechados, o pessoal muito próximo, sem usar máscara. Eu creio que foi impensada essa medida de liberação do uso das máscaras em ambientes fechados — disse.

Confúcio Moura aproveitou para elogiar a postura da 'maioria esmagadora' de prefeitos e governadores durante a pandemia. Segundo o senador, nesse período houve muita contribuição entre os gestores e, na opinião dele, o que prevaleceu foi a ciência, com algumas exceções.

Ele ainda destacou avanços obtidos na saúde, com a adoção da telemedicina como forma de atendimento aos pacientes, e também em outros setores.

— As consultas clínicas são feitas à distância, com excelentes resultados. Os psicólogos também fazem consultas à distância. O trabalho em domicílio também teve bons resultados para os técnicos. E a educação pós-covid também trouxe para nós ensinamentos importantes, como a recuperação de alunos que desaprenderam. Isso é fundamental — disse.