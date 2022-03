Oriovisto: projeto que reconhece Holodomor deve ser votado na próxima semana

O senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) anunciou, em pronunciamento nesta quarta-feira (23), que o Plenário do Senado vai analisar na próxima semana o PL 423/2022, projeto de lei que prevê o reconhecimento, pelo Brasil, do genocídio de ucranianos pela fome na década de 1930 — conhecido como Holodomor. Inicialmente, a proposta iria a votação no Plenário do Senado nesta quarta-feira (23). Oriovisto é o relator da matéria.

Para Oriovisto Guimarães, é importante se reconheça o Holodomor, pois, segundo ele, mais de 600 mil ucranianos vivem no Brasil. Ele disse que 80% deles vivem no Paraná.

— O objetivo desse projeto, que eu iria relatar hoje [quarta-feira] é tão somente um: prestar a atenção nos horrores que a humanidade já cometeu, para que eles não aconteçam mais. Assim como existem os diversos museus do Holocausto, assim como se fala sobre o Holocausto, e é importante que se fale, porque foi um erro horroroso que a humanidade cometeu, é importante também salientar outros fatos igualmente horrorosos que precisam ser conhecidos. Esse Holodomor já é reconhecido pela ONU [Organização das Nações Unidas]; é reconhecido por diversos países — disse.