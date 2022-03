Estado e empresa Enerfín assinam memorando para desenvolvimento de hidrogênio verde no RS

O governo do Estado e a empresa Enerfín do Brasil, filial brasileira do grupo Elecnor/Enerfín, assinam, nesta quinta-feira (24/3), às 14h, no Palácio Piratini, memorando de entendimento para desenvolvimento de hidrogênio verde no Rio Grande do Sul.

A assinatura contará com a presença do governador Eduardo Leite e será transmitido pelos canais oficiais do governo do Estado.

Aviso de pauta

O quê: assinatura de memorando com a Enerfín do Brasil

Quando: quinta-feira (24/3), às 14h

Onde: Salão Alberto Pasqualini - Palácio Piratini

Plataforma:canal oficial do governo do Estado no Youtube