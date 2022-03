Comércio exterior do agronegócio brasileiro tem saldo de US$ 9,3 bilhões em fevereiro

O comércio exterior do agronegócio brasileiro registrou saldo positivo de US$ 9,3 bilhões na balança comercial em fevereiro deste ano. O volume é resultado das exportações do setor, que tiveram alta de 64,5% em fevereiro em relação ao mesmo mês de 2021 e atingiram US$ 10,5 bilhões. Houve contribuição também das importações, que atingiram US$ 1,2 bilhão, um avanço de 2% ante igual mês do ano anterior.

Já na balança comercial com produtos de todos os setores, os resultados indicam superávit de US$ 4 milhões. Os dados foram divulgados na quarta-feira (23/3), pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

Segundo o IPEA, a forte elevação dos preços internacionais das principais commodities da pauta exportadora brasileira, em parte, explica a alta do valor das exportações de fevereiro. — Os preços internacionais da soja e do milho estão próximos das máximas históricas. Como resultado, em fevereiro o valor mensal das exportações ficou acima do registrado em qualquer mês de 2019 e 2020 — acrescentou o instituto.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.