SEDUC realiza consulta pública sobre itinerários formativos do ensino médio

A Secretaria Estadual da Educação (SEDUC) realiza, até 4 de abril, consulta pública sobre a proposta dos Itinerários Formativos para o ensino médio a serem ofertados na rede estadual.

A ação tem por objetivo promover a escuta à sociedade para a elaboração de um currículo diverso e representativo ao abrir espaço para manifestação de dúvidas e sugestões sobre as mudanças do ensino médio que estão ocorrendo em todo o Brasil.

No portal, será possível navegar pelas 28 Trilhas de Aprofundamento, com a possibilidade de contribuições por escrito que serão direcionadas à equipe técnica da SEDUC. As Trilhas de Aprofundamento estarão disponíveis a partir de 2023 aos estudantes do ensino médio que já trabalham com o novo modelo neste ano. Por meio delas, será possível que os jovens tenham sua formação em áreas de conhecimento de acordo com sua preferência.

