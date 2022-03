Bruno Jatene toma posse como presidente do IPE Saúde

Bruno Jatene ingressou no Estado em 2010: antes de assumir a nova função, foi subsecretário do Tesouro Estadual - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite empossou, na manhã desta quarta-feira (23/3), o ex-subsecretário do Tesouro Estadual Bruno Jatene como o novo presidente do IPE Saúde. O ato ocorreu no Palácio Piratini.

“Agradeço ao Bruno Jatene que, antes de tudo, fez uma bela missão na nossa subsecretária do Tesouro, em tempos difíceis, de muitos “não” a serem ditos, de ajustes, naturalmente uma situação desafiadora diante de tantas demandas e poucos recursos,. Agora, assume um novo desafio. A trajetória de Jatene no serviço público é de maior admiração. Cuidar dessa instituição significa cuidar dos gaúchos, e tenho certeza de que teremos uma condução firme e resolutiva, e ao mesmo tempo, cuidadosa”, disse o governador.

Natural de Belém (PA), mas radicado em Porto Alegre desde 1998, Jatene tem formação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Finanças pela George Washington University, Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e Processamento de Dados pela Universidade da Amazônia.

Profissionalmente, atuou por 12 anos em diretorias de empresas do setor privado e ingressou no Estado em 2010. Foi subsecretário adjunto e conselheiro da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage). Em 2015, ingressou no Tesouro do Estado, onde exerceu, a partir de 2018, a função de subsecretário adjunto financeiro.

“Me sinto profundamente honrado com a missão que me foi atribuída e agradeço imensamente pela confiança a mim depositada para liderar uma instituição que tem décadas de prestação de serviços. O IPE Saúde é um patrimônio do Estado. É um patrimônio dos gaúchos. Atende quase um 1 milhão de pessoas por todo este Rio Grande. Cerca de 10% da população é usuária do plano, mas o número de pessoas que se relaciona com o instituto é muito maior. Coerente com a magnitude dessa instituição também deve ser a sua gestão, que deve se pautar por uma visão técnica, política e humana”, disse o novo presidente.

Os secretários Artur Lemos (Casa Civil) e Claudio Gastal (Planejamento, Governança e Gestão) também acompanharam o ato de posse.