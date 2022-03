Lasier critica Alexandre de Moraes por bloqueio do Telegram

Durante pronunciamento nesta terça-feira (22), o senador Lasier Martins (Podemos –RS) classificou de “arbitrária” a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que havia determinado na semana passada a suspensão do aplicativo de mensagens Telegram no país.

Segundo Lasier, a decisão de Alexandre de Moraes foi “precipitada, suprimindo as demais instâncias”, e teve repercussão negativa na sociedade, gerando, além de protestos, questionamentos junto aos senadores sobre como eles irão agir diante do “arbítrio” do ministro do STF. Por outro lado, o senador também afirmou que o Telegram adotou uma postura “demasiadamente liberal” desde que começou a funcionar no Brasil, ao não prestar informações solicitadas pelas autoridades constituídas.

— Quero deixar aqui, nesta manifestação, que é lamentável que o próprio ministro Alexandre de Moraes dê margem a críticas, a protestos, que se repetem indefinidamente. E é por isso que vai se tornando, pouco a pouco, aquele ministro o maior alvo dos pedidos de impeachment. E um impeachment que não acontece nunca, porque os presidentes do Senado não tomam essa atitude. Mas pelo menos que fique aqui um registro de indignação e de protesto. Foi arbitrária a decisão; não seguiu os meios legais. Poderia até ter razão, por não receber as respostas requeridas ao Telegram, mas não poderia, de maneira monocrática, absolutista, fazer o que fez — argumentou o senador.