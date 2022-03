Girão pede uso de tecnologias na prevenção de desastres climáticos

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) destacou a visita da comissão externa do Senado a Petrópolis (RJ) para acompanhar a tragédia provocada pelas fortes chuvas ocorridas no mês passado.

Em pronunciamento, nesta terça-feira (22), ressaltou que a reunião da sexta-feira (18), teve a participação de membros da comissão - como os senadores Carlos Portinho, Romário, e Flávio Bolsonaro todos do (PL-RJ), conjuntamente com o prefeito, Rubens Bomtempo, com os vereadores do município e o governador do estado, Cláudio Castro.

— Foi um momento de muito aprendizado essa visita do Senado Federal. Essa comissão externa, montada especificamente para o caso Petrópolis, vai render frutos não apenas para o Rio de Janeiro, não apenas para Petrópolis, mas para todo o Brasil. Eu presenciei um sentimento muito grande de solidariedade não apenas da população, que encheu os abrigos e os depósitos de doações de toda ordem — afirmou.

De acordo com o senador, o objetivo da comissão é apresentar, num prazo de 30 dias, um relatório capaz de propor soluções para os problemas de déficit habitacional no país, principalmente naquela região serrana, em que muitas casas são construídas nas encostas dos morros.

— Uma das soluções que nós percebemos lá e que pode ser feita a curtíssimo prazo é a do emprego de tecnologias que existem, por exemplo, em Israel e no Japão, de radares que conseguem prever, com quatro horas de antecedência, o tipo de nuvem, a espessura para algo que possa causar algum dano maior, tipo uma tragédia, como a que aconteceu no último dia 15 de janeiro — afirmou.