Paim lembra que mais de 30 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada

O senador Paulo Paim (PT-RS) registrou, em pronunciamento nesta terça-feira (22), a passagem do Dia Mundial da Água, lembrando que mais de 30 milhões de pessoas no País não têm acesso à água tratada, de acordo com estudo do Instituto Trata Brasil. Acrescentou que mais de 100 milhões de brasileiros não têm coleta de esgoto.

— Somente 50% do esgoto são tratados. Isso representa que mais de 5,3 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento são despejados na natureza todos os dias — afirmou.

Paim destacou que a falta de saneamento causa enfermidades, entre elas a Doença de Chagas, as diarréias e a disenteria, que poderiam ser evitadas com o aumento da cobertura e da qualidade dos serviços de saneamento. Disse ainda que, segundo o IBGE, a falta de saneamento mata 11 mil pessoas por ano no país, com uma grande quantidade de óbitos de idosos.

— Nesse contexto, quero lembrar aqui da Constituição, do Estatuto da Cidade e do Estatuto do Idoso. Saneamento básico, coleta de esgoto e água tratada são direitos dos brasileiros — afirmou.

O senador registrou igualmente que segunda-feira (21) foi o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial e o Dia Internacional da Síndrome de Down.