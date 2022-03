Algir Lorenzon toma posse como conselheiro da Agergs nesta quarta, dia 23

O governador Eduardo Leite empossará, nesta quarta-feira (23/3), o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) Algir Lorenzon como conselheiro da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).

Será às 11h, no Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini.

Aviso de pauta

O quê: posse de Algir Lorenzon como conselheiro da Agergs

Quando: quarta-feira (23/3), às 11h

Onde: Salão Alberto Pasqualini - Palácio Piratini