Bruno Jatene será empossado presidente do IPE Saúde nesta quarta, dia 23

O governador Eduardo Leite empossará, na manhã desta quarta-feira (23/3), o então subsecretário do Tesouro Estadual, Bruno Jatene, como novo presidente do Ipe Saúde.



Jatene substitui Júlio César Viero Ruivo na presidência. Será às 10h30, no Gabinete do Governador, no Palácio Piratini.

Aviso de pauta

O quê: posse do novo presidente do Ipe Saúde, Bruno Jatene

Quando: quarta-feira (23/3), às 10h30

Onde: Gabinete do Governador - Palácio Piratini