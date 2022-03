Definida empresa que ficará responsável pela exploração da área insular da Ponte Hercílio Luz

Quem passeia no entorno da Ponte Hercílio Luz, em breve, contará com um espaço de convivência com atrações gastronômicas, de lazer e lunetas para contemplação dessa paisagem que nem precisaria de lentes de aumento.

Dois anos depois da Velha Senhora ter sido devolvida ao convívio dos catarinenses, o seu entorno continua recebendo melhorias. A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade divulgou, nesta segunda-feira, 14, a empresa que ficará responsável pela utilização da área insular da ponte: a Dr. Schutz, que ganhou a licitação pelo valor de R$ 12 mil mensais.

O período da concessão será de 24 meses, podendo ser prorrogado por até 5 anos, a critério da SIE. A vencedora deverá desenvolver os projetos executivos de arquitetura e de engenharia e a obra em um prazo máximo de 120 dias. O valor da outorga somente começará a ser cobrada a partir do terceiro mês de efetivo funcionamento.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O projeto contempla a implantação de um contêiner em dois pavimentos. A edificação será composta por uma loja de souvenir, decks, bicicletários e banheiros. Na parte superior externa haverá um mirante composto por um deck suspenso e lunetas, que ficarão à disposição dos visitantes que desejam usufruir de uma visão mais minuciosa da região como um todo. O mirante vai proporcionar um ângulo de 360 graus da cidade de Florianópolis.

De acordo com o secretário da infraestrutura, tenente-coronel Thiago Vieira, a reabertura da Ponte Hercílio Luz, em dezembro de 2019, oportunizou o resgate histórico e de passagem pelo elemento símbolo de Santa Catarina. “Nosso objetivo é incentivar e viabilizar a utilização do entorno da ponte, com atividades que tragam vitalidade para a região e que aquela área seja um espaço de permanência e de lazer dos catarinenses”, destacou.