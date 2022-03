Jornalista da TV Brasil agredido em condomínio recebe alta de hospital

O produtor daTV BrasilWahby Khalil , agredido no condomínio onde mora no bairro de Águas Claras, em Brasília, deixou o hospital hoje (22), pouco depois das 14h. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Lúcia, onde foi submetido a uma cirurgia odontológica, após ser agredido com soco no rosto, cair e bater com a cabeça no chão.

Wahby Kahlil falou àAgência Brasilsobre a agressão. “Eu tive como sequela uma hemorragia na cabeça e passei por uma cirurgia na boca para tratar de quebra dos dentes superiores e de deslocamento facial. A questão da hemorragia na cabeça ainda é algo muito sensível, estarei sendo acompanhado pela junta médica e continuarei tendo que fazer exames”.

Khalil foi agredido por um morador do condomínio após uma discussão na academia do prédio na última quinta-feira (17). O agressor, professor de educação física e instrutor de artes marciais Henrique Paulo Sampaio Campos, de 49 anos, discutiu com a vítima sobre um saco de pancada instalado na academia do condomínio.

“Neste momento estou mais preocupado com minha saúde e integridade, mais do que qualquer coisa, preciso cuidar ainda da minha saúde, uma vez que preciso de acompanhamento”, afirmou o jornalista.

O jornalista, que é síndico do prédio, tinha ido ao local informar que o saco de pancada deveria ser retirado porque estava provocando rachaduras no teto. Durante a discussão, Henrique deu um soco no jornalista. TO fato foi registrado pela câmera de segurança da academia do condomínio.

O agressor, que não havia sido localizado desde o dia da discussão, se apresentou na 21ª Delegacia de Polícia, acompanhado de um advogado, mas permaneceu em silêncio e disse que só se manifestará em juízo.