Polícia identifica corpos de quatro vítimas do temporal de Petrópolis

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que identificou quatro dos cinco corpos que chegaram ao Posto Regional de Polícia Técnica e Científica (PRPTC) de Petrópolis. Há suspeitas de que o quinto corpo seja de uma vítima das chuvas do mês de fevereiro. A identificação ainda não foi possível por causa do avançado estágio de decomposição.

A polícia acrescentou que o exame papiloscópico foi realizado e, caso não seja possível a identificação por meio das impressões papilares, será feita a coleta de material genético para confronto de DNA com familiares de desaparecidos. Até o fim da manhã de hoje (22) havia informação de que o temporal de domingo tinha provocado cinco mortes.

O cadastramento de desaparecidos em consequência da chuva de domingo (20) está sendo realizado por policiais civis da 105ª DP (Petrópolis) que percorrem os 18 abrigos da cidade. Até agora, conforme a secretaria, três pessoas não foram localizadas: Miriam Gonçalves do Valle, Mario Augusto Queiroz Carvalho e Vanila de Jesus da Silva.

Os mortos identificados pela Polícia Técnica são Carmelo de Souza, Nelson Ricardo Ferreira da Costa, Jussara Belarmino Souza e Heloisa Helena Caldeira da Costa.