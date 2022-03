Meteoro explode duas vezes sobre a costa do RS

O Observatório Espacial Heller & Jung, de Taquara, na Região Metropolitana de Porto Alegre, registrou um chuva de meteoros sobre o Rio Grande do Sul na noite de segunda-feira (22).

Conforme o observatório, uma das imagens captadas mostra um meteoro explodindo por duas vezes sobre a costa do estado antes de ser extinto (veja acima). O episódio todo teve uma duração de 2,4 segundos.

O relatório do observatório aponta que, às 22h34, um meteoro Fireball, com magnitude -4,3, explodiu duas vezes sobre o oceano próximo ao município do de São José do Norte, no Sul do estado.

O fragmento entrou na atmosfera do planeta a uma altitude de 93,2 Km e foi extinto a uma altitude de 53 Km.

Após análise, foi possível determinar que faz parte da chuva de meteoros North.

