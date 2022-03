PRF realiza reunião com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul

Na manhã de segunda-feira (21), o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no RS, Luís Carlos Reischak Júnior, reuniu-se com a Chefe da Polícia Civil, Delegada Nadine Anflor.

Durante o encontro, no Palácio da Polícia, em Porto Alegre, foram feitas tratativas para celebração de um acordo de cooperação entre as instituições visando à realização de um curso na área de operações e, ainda, alinhamento de procedimentos para registros de acidentes.

Além do Superintendente, pela PRF, também participaram da reunião a Chefe de Gabinete, Fernanda Sá, o Superintendente Executivo, Roberto Muniz, e o Chefe do Serviço de Operações, André Benedetti.

