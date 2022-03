PF deflagra 8ª fase de operação contra roubo a banco em Araçatuba

A Polícia Federal cumpriu hoje (22) quatro mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária nas cidades de Hortolândia e Sumaré (no interior paulista) e São Paulo, além de dois mandados de identificação criminal. Um dos mandados de prisão não foi cumprido e o investigado está sendo procurado. Com isso, ele passa a ser considerado foragido da Justiça a partir de hoje. A ação faz parte da operação que investiga o roubo a agências bancárias do Band do Brasil e Caixa Econômica Federal em Araçatuba.

O roubo ocorreu na madrugada do dia 30 de agosto de 2021. Um grupo de criminosos, portando armas de uso restrito (fuzil calibre .50, fuzil calibre 5,56, fuzil calibre 7.62, espingardas, pistolas e revólveres), drones e sofisticado material bélico, arrombou os cofres das agências bancárias. Os participantes pegaram reféns e usaram pessoas como escudos humanos, além de ferir vítimas e causar a morte de dois moradores da cidade.

“Um dos indivíduos presos hoje integrava o núcleo central da organização criminosa e atuou diretamente no roubo, sendo o responsável por operar o maçarico utilizado não só para romper os obstáculos até a sala cofre, mas os próprios cofres. Com o desencadeamento da ação de hoje, a PF chega ao número de 37 investigados presos e 84 mandados de busca e apreensão cumpridos”, diz a PF.