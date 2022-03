Procon de SP lança cartilha de enfrentamento ao racismo no comércio

O Procon de São Paulo, em parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares, lançou hoje (21) uma cartilha de enfrentamento ao racismo no comércio. O guia traz orientações para empresas e consumidores sobre como agir e como combater casos de racismo no ambiente comercial, como lojas e supermercados.

“Este é mais um avanço para combater a discriminação racial e agora no comércio. Defender o consumidor é o objetivo dessa cartilha do Procon-SP Racial, que visa enfrentar principalmente o racismo velado, aquele onde o consumidor é seguido em um estabelecimento apenas por causa da cor de sua pele”, disse o Reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente.

A cartilha destaca que o racismo é uma violência contra a dignidade da pessoa humana; que nas relações de consumo ele constitui crime inafiançável e imprescritível; que nenhuma pessoa pode sofrer preconceito em razão da cor de sua pele, raça, etnia e quaisquer outras formas de discriminação.

Informações sobre a cartilha e como fazer denúncias sobre racismo no ambiente comercial estão disponíveis no site do ProconSP. https://www.procon.sp.gov.br/procon-racial/