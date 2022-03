Eduardo Lacher é o novo subsecretário do Tesouro do Estado

Novo subsecretário do Tesouro do Estado, Eduardo Lacher tomou posse na sexta-feira (18/3). Com mais de 30 anos de carreira na Secretaria da Fazenda, Lacher ocupava a função de subsecretário adjunto desde 2010 e agora assume o cargo deixado por Bruno Jatene, recentemente nomeado diretor-presidente do IPE Saúde.

Ao assumir a função, Lacher vislumbra um cenário positivo, com contas equilibradas e um ambiente colaborativo na Fazenda. “Manter o equilíbrio fiscal é um legado que precisamos deixar para a sociedade. É preciso seguir no trabalho que vem sendo liderado pelos secretários Marco Aurelio Cardoso e Jorge Luis Tonetto e por toda a equipe e seguir com desafios como o Regime de Recuperação Fiscal à frente do Tesouro, por exemplo”, afirmou.

O secretário Marco Aurelio disse que a indicação de Lacher foi uma escolha quase natural tanto pela gestão como pelos colegas de equipe. “Lacher já vinha com muito envolvimento em vários projetos estratégicos desta gestão ao lado do Jatene e também tem um conhecimento como poucos da história da Casa, o que o credencia para essa transição importante”, disse Marco Aurelio.

O secretário adjunto Jorge Luís Tonetto, que também já ocupou a posição de subsecretário do Tesouro do Estado, destaca que a liderança que Lacher exerce sobre os colegas auxiliará neste período em que ainda há metas ousadas pela frente, como um plano para o pagamento de precatórios e a homologação do Regime de Recuperação Fiscal (RRF). “São projetos que devem entrar para a história do Tesouro, como novas contribuições para a melhoria da situação fiscal do Estado”, destacou.

Lacher já atuou em outras instituições do Executivo estadual e em diversas áreas do Tesouro do Estado, desempenhando funções como coordenador de Execução Orçamentária do Gabinete de Orçamento e Finanças (1999-2000), monitor de projetos estratégicos do Gabinete do Vice-Governador (2001), chefe da Divisão de Programação Orçamentária (2007-2009), membro do Comitê de Programação Orçamentária e Financeira (2010) e, por fim, subsecretário adjunto Orçamentário do Tesouro do Estado (2010) e subsecretário adjunto Institucional do Tesouro do Estado (2011-2022).

Para ocupar a função que Lacher ocupava anteriormente, foi nomeada como subsecretária adjunta do Tesouro do Estado Juliana Debaquer, graduada em Administração de Empresas - Comércio Exterior pela Universidade de Caxias do Sul e pós-graduada em Gestão Financeira e em Gestão Pública. Na Secretaria da Fazenda (Sefaz), sua trajetória começou pela Divisão de Controle da Administração Indireta da Cage (DCI). Em 2018, foi para o Tesouro do Estado, desempenhando suas atividades, por um ano, na Divisão da Dívida Pública (DDP) e, depois, na Divisão de Gestão da Folha (DGF).

Agora Juliana deixa a função de chefe da DGF para ser a primeira subsecretária adjunta do Tesouro do Estado. Ao falar de suas prioridades, Juliana enfatizou que a valorização das pessoas é e continuará sendo uma característica do Tesouro. “Farei o meu melhor para dar continuidade a uma gestão moderna, inovadora e voltada para as pessoas”, afirmou.