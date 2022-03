Tudo Fácil Lajeado atende com horário reduzido temporariamente

A Unidade do Tudo Fácil de Lajeado está com o horário de atendimento reduzido temporariamente. A empresa terceirizada que presta os atendimentos no local não regularizou a documentação necessária para liberar o pagamento aos funcionários. O governo do Estado já notificou sobre a irregularidade e está tomando as medidas legais para garantir a continuidade dos atendimentos.

O Tudo Fácil de Lajeado está funcionando com um plantão de atendimento de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, para informações sobre os serviços, retirada da carteira de identidade e acesso aos serviços digitais por meio do autoatendimento.

Para mais informações sobre os serviços acesse o portalwww.rs.gov.brou ligue para (51) 3288-9364.