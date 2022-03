Um em cada três senadores mudou de partido desde as eleições de 2018

No total, 29 integrantes do Senado trocaram de legenda (Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil)

Desde as eleições de 2018, um em cada três senadores mudou de partido no país. No total, 29 integrantes do Senado trocaram de legenda. A Casa tem 81 parlamentares.

Quem mais se beneficiou foi o PL. A sigla angariou cinco novos senadores e, com os dois que já tinha, passou a ser a sexta legenda com mais parlamentares no Senado. Antes, ocupava a 12ª posição. O levantamento foi feito pelo site G1.

MDB e PSD também se destacam, pois ganharam quatro senadores cada. O MDB pulou de 12 para 16 parlamentares e se manteve como o maior partido no Senado, enquanto o PSD passou de sete para 11 nomes e avançou do terceiro para o segundo lugar.

Até então segundo colocado, o PSDB tinha nove senadores e agora tem oito, o que fez cair para a quarta posição, logo atrás do PODEMOS, com nove – antes possuía cinco.

A REDE é a sigla mais atingida pelo troca-troca partidário, tendo a sua bancada praticamente extinta: permanece com apenas um representante. Antes, o partido tinha cinco.

