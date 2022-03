Governador recebe lista tríplice para a escolha do próximo defensor-geral do Estado

O governador Eduardo Leite recebeu na manhã desta segunda-feira (21/3), no Palácio Piratini, a lista tríplice com os nomes para a escolha do próximo chefe da Defensoria Pública do Estado (DPE-RS). O documento foi entregue pela defensora pública-geral do Estado em exercício, Rafaela Consalter.

A lista foi definida pela DPE-RS na sexta-feira (18/3), após eleição eletrônica. O atual defensor-geral do Estado, Antonio Flávio de Oliveira, foi o mais votado entre os eleitos.

Nomes da lista tríplice:

• Antonio Flávio de Oliveira: 263 votos;

• Felipe Facin Lavarda: 219 votos;

• Silvia Pinheiro de Brum: 194 votos;

• Alessandra Quines Cruz: 181 votos.

A partir desta segunda (21) o governador tem 15 dias para nomear o novo defensor público-geral do Estado para o biênio 2022-2024. “A relação do governo do Estado com a Defensoria Pública tem sido muito elevada. Estou muito tranquilo para tomar uma decisão nos próximos dias”, disse Leite. O secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos também esteve presente na entrega da lista.