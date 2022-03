IPE Saúde e hospitais terão nova reunião nesta semana sobre atendimentos

Representantes dos hospitais e a diretoria executiva do IPE Saúde deram início às tratativas para assegurar a continuidade do atendimento aos usuários. A primeira reunião ocorreu na sexta-feira (18/3).

No encontro, o IPE Saúde informou sobre a prorrogação por 30 dias o início da vigência da tabela própria de remuneração de medicamentos, além de desenvolver o plano de reequilíbrio econômico-financeiro que permitirá o equacionamento do passivo histórico, bem como a construção de um cenário de previsibilidade nos pagamentos.

“Estamos trabalhando em conjunto com as instituições hospitalares para a construção de uma solução que seja adequada a todos os envolvidos, dentro de um contexto de reequilíbrio”, disse o presidente do IPE Saúde, Bruno Jatene.

O grupo técnico deverá reunir-se novamente nesta semana para dar andamento ao trabalho.