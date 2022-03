IGP inaugura centro de excelência em perícias criminais nesta segunda, dia 21

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) inaugura, nesta segunda-feira (21/3), às 15h, em Porto Alegre, o prédio do Centro Regional de Excelência em Perícias Criminais da Região Sul (Crepec Sul), nova sede da instituição.

A solenidade contará com a presença do governador Eduardo Leite, do vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, do secretário nacional de Segurança Pública, coronel Carlos Paim, e da diretora-geral do IGP, perita criminal Heloisa Kuser.

As imagens internas do prédio serão distribuídas via WeTransfer.

Aviso de pauta

O quê: inauguração do novo prédio do Instituto-Geral de Perícias (IGP)

Quando: segunda-feira (21/3), às 15h

Onde: rua Comendador Álvaro Guaspari, 40 - bairro Floresta, Porto Alegre