Hoje é Dia: semana celebra artistas, água e saúde

OHoje é Diadesta semana destaca o 20 de março. Este é o dia de nascimento de artistas brasileiros que deixaram legado em diferentes campos, épocas e estilos. O ator gaúcho Paulo José , por exemplo, completaria, neste domingo, 85 anos de idade. Ele morreu em agosto do ano passado . O escritor e artista plástico Menotti Del Picchia nasceu há 130 anos. A cantora Nora Ney faria o seu centenário (leia mais naAgência Brasil ) nesta data.

Ainda neste dia 20, é tempo de lembrar da arquiteta Lina Bo Bardi (naturalizada brasileira), que morreu há 30 anos. Para saber mais sobre esses artistas, o acervo daEmpresa Brasil de Comunicaçãodisponibiliza relíquias.

Um exemplo é o material disponível no ProgramaRecordar é TV(2019). As imagens resgatadas são de 1978, exibidas originalmente pelo programaOs Mágicos. O ator Paulo José, de Lavras do Sul, relembra o início da carreira, como venceu a inibição e construiu os primeiros personagens.

O artista é conhecido como alguém que ajudou a renovar a dramaturgia na televisão brasileira.

A carreira de Paulo José inclui 39 filmes, 21 novelas, 25 minisséries, 31 peças e 22 montagens como diretor. Embora seja gaúcho, Paulo José, como destacam reportagens daEBC, começou no Teatro de Arena, em São Paulo, onde atuou como contrarregra, assistente de direção, produtor, diretor musical, cenógrafo, figurinista e, só depois, ator (a partir de 1961, com a peça Testamento de um cangaceiro).

No cinema, o primeiro filme foiO Padre e a Moça, de Joaquim Pedro de Andrade (em 1965). Entre os seus trabalhos de destaque, o ator trabalhou em obras consagradas, comoMacunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, eTodas as Mulheres do Mundo, de Domingos Oliveira.

Na televisão, foram 20 produções, entre telenovelas e minisséries. Foi também diretor de trabalhos comoAgosto(1993), adaptação do romance de Rubem Fonseca sobre fatos relacionados à morte de Getúlio Vargas;Memorial de Maria Moura(no ano seguinte), baseada na obra de Rachel de Queiroz ( saiba mais sobre a escritora ); eIncidente em Antares(1994), adaptação do livro de Erico Veríssimo .

Outro artista célebre nascido nesta data é o escritor paulista Paulo Menotti Del Picchia (1892 - 1988), um nome de destaque da Semana de Arte Moderna de 1922 ( confira material especial sobre o tema ). Del Picchia foi autor, por exemplo, deA Longa Viagem(1972), que trata de revoluções, guerras e também sobre os avanços das tecnologias durante o século 20.

A obra foi destaque do Memória Rádio MEC , que você pode ouvir aqui.

Confira no ProgramaCaminhos da Reportagem daTV Brasilespecial sobre a Semana de Arte Moderna.