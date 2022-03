Um incêndio atingiu as dependências de um dos anexos do Palácio do Planalto, na região central de Brasília. De acordo com a Secretaria Especial de Comunicação Social, o Corpo de Bombeiros foi chamado e atua no local.

"Até o momento, não há relatos sobre vítimas bem como quanto a proporção de eventuais danos", informou a secretaria, por meio de nota. Mais informações devem ser divulgadas nas próximas horas.