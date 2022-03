Termina hoje inscrição para curso de dependência química para mulher

Hoje (15) é o último dia de inscrições no curso Amparo - Aprendendo sobre a dependência química em mulheres acolhidas e reclusas: oportunidades de cuidado e atenção. Promovido em parceria pelos Ministérios da Cidadania e pela Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o curso gratuito é desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Com carga horária total de 28h, as aulas serão dadas de 22 de março a 12 de maio de 2022. Ao final, os participantes que completarem todas as avaliações obrigatórias e obtiverem o desempenho exigido receberão certificado de extensão universitária, emitido pela UFSC, com validade em todo o território nacional. O documento será eletrônico e com autenticidade digital. As inscrições podem ser feitas pelo site.

Conteúdo

Os sete módulos abordam temas como o consumo de substâncias psicoativas e dependência química no Brasil e no exterior, as diferenças entre sexo no uso e abuso de substâncias psicoativas, o impacto da dependência química na vida da mulher, o tratamento e a recuperação, além do contexto do encarceramento feminino e recomendações para prevenção e cuidados com a covid-19 no sistema prisional e nas comunidades terapêuticas.

Profissionais atuantes no contexto de comunidades terapêuticas e instituições carcerárias terão prioridade de inscrição, para isso, eles devem anexar comprovante de vínculo ocupacional com os órgãos estaduais e/ou municipais.

Comunidades terapêuticas

As comunidades terapêuticas são instituições que acolhem pessoas que buscam voluntariamente se recuperar da dependência química. Utilizam como tratamento atividades laborais, esportivas, recreativas, oficinas profissionalizantes e oferecem acolhimento psicológico e espiritual.

No início de 2018 eram 2.900, com aporte de R$ 40 milhões ao ano. Ao fim de 2021, já eram 10.657 vagas financiadas em 483 comunidades terapêuticas pelo Brasil.