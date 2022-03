Osmar Terra destina meio milhão de reais para o HSA

Na tarde desta sexta-feira (04) Tenente Portela recebeu a visita do Deputado Federal Osmar Terra que cumpriu agenda junto a Prefeitura Municipal e ao Hospital Santo Antônio com a entrega de emendas parlamentares.

No Hospital Santo Antônio de Tenente Portela foi realizado um pequeno encontro com a presença de algumas autoridades e assessores parlamentares. As emendas foram requisitadas pela Secretária Municipal de Assistência Social Rosangela Fornari.

A emenda foi entregue a Presidente do HSA, Dona Mirna Braucks, no valor de R$500.000,00 destinada para manutenção das ações e serviços de saúde. Dona Mirna recebeu juntamente com a administradora Lisete Bison e com alguns colaboradores da casa de saúde.