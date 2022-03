Vacinação vai continuar em Petrópolis durante todo o carnaval

A campanha de vacinação contra a covid-19 vai continuar em Petrópolis amanhã (1º) e na Quarta-feira de Cinzas, informou há pouco a Secretaria Municipal de Saúde. Devido ao estado de calamidade pública, não houve ponto facultativo neste carnaval.

“Não decretamos o ponto facultativo e, por isso, estamos com as equipes completas e atuando normalmente nos pontos de vacinação. A intenção é acelerar a imunização das pessoas, que precisou ser interrompida por conta das fortes chuvas. Chegar ao fim dessa pandemia depende de todos nós”, destacou hoje (28) o prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo.

O agendamento precisa ser feito no site da prefeitura porque desde a semana passada, quando a campanha foi retomada no município, os horários dos polos de imunização foram alterados, de forma emergencial. O atendimento será de 10h as 14h30 em todos os pontos de vacinação.

O secretário de Saúde, Marcus Curvelo, disse que o momento é ideal para que a população coloque o calendário em dia, já que muitas pessoas estarão de folga no período. “Nossas equipes trabalharam incansavelmente para retomar, pois acreditamos na ciência e na importância da vacinação para sairmos da pandemia”, disse Curvelo.

Funcionamento

Seis postos de vacinação estão em funcionamento. São eles Centro de Saúde Coletiva (Rua Santos Dumont, no Centro), DriveThru de Itaipava (Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes), UBS Itaipava, UBS Posse, UBS Itamarati e Casa da Educação (Avenida Barão do Rio Branco, no Centro). Na terça-feira, estarão funcionando o DriveThru de Itaipava, o Centro de Saúde Coletiva e a UBS Itamarati. Neste último, as doses serão aplicadas somente no público acima de 12 anos. Na quarta-feira, todos os outros pontos de vacinação reabrirão normalmente, incluindo o Extra Quitandinha, sempre no horário de 10h as 14h30.

O Parque Municipal terá aplicações apenas para adultos. Já nos postos do Extra Quitandinha, Centro de Saúde Coletiva e UBS Itamarati serão atendidas pessoas (crianças, adultos e adolescentes) acima de 6 anos de idade. Na Casa da Educação, UBS Itaipava e UBS Posse, a vacinação será para crianças de 5 anos a 11 anos de idade.