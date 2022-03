Covid-19: campanha de vacinação atende hoje 390 pessoas cadastradas

Os pontos fixos que funcionam no Centro de Saúde Coletiva, Drive Thru Itaipava, UBS Itaipava, Extra Quitandinha, Posse, Itamarati e Casa da Educação estão funcionando hoje (28) para atender as 390 pessoas cadastradas para receber a vacina contra covid-19, em Petrópolis. A informação foi dada pela Secretaria Municipal de Saúde. Uma equipe também está percorrendo os pontos de apoio e vacinando os abrigados.

Ontem (27), a secretaria aplicou 121 doses da vacina contra a covid-19, englobando 113 doses de reforço, seis aplicações de segunda dose e duas de primeira dose.

Até o domingo (27), a cidade tinha 257.053 pessoas vacinadas com a primeira dose, 228.832 com a segunda dose e 111.565 com a dose de reforço, que envolve a terceira aplicação para o público em geral e quarta para imunossuprimidos. A dose única chegou a 6.805 pessoas desde o início da campanha de vacinação, enquanto a dose adicional foi dada a 1.312 imunossuprimidos.

O acompanhamento da situação da covid-19 na cidade e o cadastro para a vacinação estão disponíveis no site da prefeitura.

Educação

Os atendimentos administrativos internos e o Setor de Matrícula da Secretaria de Educação de Petrópolis reabrem na próxima quarta-feira (2), das 8h às 18h. O prédio da secretaria, localizado na Praça Visconde de Mauá, conhecida como Praça da Águia, no centro da cidade, foi afetado pelo temporal do dia 15 de fevereiro. Todo o primeiro andar do imóvel ficou alagado e quase todos os documentos e processos foram perdidos.

A secretária de Educação, Adriana De Paula, informou que o primeiro andar ficou com mais de 1 metro de água. “Tivemos que fazer toda a limpeza e tentar recuperar os documentos e processos. Vamos conseguir reabrir o prédio para os atendimentos administrativos e também o atendimento ao público no Setor de Matrícula”, informou.

Como os espaços tiveram que ser reorganizados, os setores do Protocolo e de Recursos Humanos foram realocados. Eles vão funcionar temporariamente na Casa da Educação Visconde Mauá, situada na Avenida Barão do Rio Branco, próximo ao Palácio de Cristal, também na região central do município, no horário de 8h as 18h.