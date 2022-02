Ministro Rogério Marinho vai falar na CDR sobre ações de prevenção a tragédias

Quais programas e ações podem ser desenvolvidos para evitar algumas tragédias como a que atingiu Petrópolis e deixou mais de 200 mortos, além de um rastro de devastação no município da Região Serrana do Rio de Janeiro? Essa e outras perguntas de internautas serão feitas ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, na segunda-feira (7), em audiência pública interativa da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado (CDR).

O detalhamento da liberação de recursos para assistência às vítimas dos deslizamentos de terras; a redução de verbas para programas habitacionais e os critérios para investimentos no desenvolvimento de municípios do interior do país também estão entre os questionamentos de internautas encaminhados por meio do Portal e-Cidadania a Marinho, que comanda a pasta responsável pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec). As perguntas podem ser encaminhadas até a data do debate, marcado para começar às 18h.

Na reunião, que marca a abertura dos trabalhos do colegiado em 2022, o ministro foi convidado pelo presidente da CDR, Fernando Collor (Pros-AL), a apresentar os programas, projetos, investimentos e incentivos voltados para o desenvolvimento regional implementados em 2021, bem como perspectivas para o ano corrente. O colegiado ainda aguarda a confirmação do ministro.

Em junho passado, Marinho também esteve na CDR para falar sobre as ações da pasta. Na ocasião, ele afirmou que o ministério tem se concentrado em frentes como conclusão de obras iniciadas inacabadas e na universalização do saneamento básico.