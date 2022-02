Pacheco expressa preocupação diante de conflito entre Rússia e Ucrânia

O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, expressou em nota oficial sua inquietação com "o agravamento do conflito entre Rússia e Ucrânia", e reafirmou a crença na democracia e em uma solução diplomática para a crise.

Nesta quinta-feira (24), instalações militares ucranianas foram bombardeadas pelos russos, que também teriam iniciado uma invasão terrestre. Vários senadores se manifestaram lamentando a escalada do conflito.

Eis a íntegra da nota oficial de Pacheco:

"A exemplo de toda a comunidade internacional, acompanhamos com crescente preocupação o agravamento do conflito entre Rússia e Ucrânia.

Consoante a política externa brasileira, que historicamente tem-se orientado pela busca da paz e pela solução negociada dos conflitos internacionais, como presidente do Congresso Nacional e, em nome de meus pares, reafirmamos a necessidade de um diálogo amplo, pacífico e democrático com vistas a uma rápida solução negociada que contemple os legítimos interesses das partes envolvidas.

A magnitude da atual crise e sua rápida deterioração têm potencial de impactos político, econômico e social difíceis mesmo de imaginar.

Todavia, nossa crença na democracia, na convivência harmoniosa, no respeito aos direitos humanos e no multilateralismo consagrado pelos princípios das Nações Unidas nos leva a renovar nossa melhor expectativa no que se refere ao encaminhamento de uma solução pacífica, mutuamente acordada, para o atual conflito e condicente, portanto, com o desafio coletivo de levarmos continuamente adiante o processo de crescimento da civilização.

Senador Rodrigo Pacheco

Presidente do Senado Federal"