Heinze pede apoio do governo a produtores atingidos pela seca

O senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) pediu nesta quarta-feira (23) a liberação de recursos do crédito rural para os produtores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, que sofrem com a estiagem, e da Bahia, Minas Gerais e parte do Mato Grosso, que têm sido vítimas das fortes chuvas.

Heinze agradeceu ao ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, por ter organizado uma audiência, que o senador tinha solicitado, com os ministros Paulo Guedes, da Economia, e Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

— Então, esse é o quadro que está sendo tratado. Milhares de produtores desses sete estados estão aguardando essa definição, que esperamos que saia agora — disse.

Filantrópicos

Em seu pronunciamento, o senador também solicitou nesta quarta-feira (23) a retirada da pauta do Projeto de Lei (PLC) 115/2017, do qual é relator, que trata da impenhorabilidade dos bens dos hospitais filantrópicos. O pedido foi atendido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Heinze afirmou que os hospitais gaúchos e brasileiros em geral estão reavaliando se o projeto pode ser "efetivo e eficaz" para eles e por isso é preciso esperar por uma definição por parte da Confederação Nacional das Santas Casas.