Simone Tebet apoia projetos que reduzem preço dos combustíveis e defende energia limpa

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) disse, em pronunciamento nesta quarta-feira (23), que votará favorável aos dois projetos em pauta que tratam de medidas para conter a alta nos preços dos combustíveis - o PL 1.472/2021, que cria um fundo para a estabilização dos preços de derivados de petróleo, e o PLP 11/2020, que estipula cobrança única do ICMS sobre combustíveis.

Segundo a senadora, são matérias importantes, pois o aumento dos preços do petróleo eleva a inflação e também a taxa de juros, que atinge diretamente o salário do trabalhador, que perde seu poder de compra. Para Simone, projetos dessa lavra, que alteram os rumos de uma “energia tão poluente”, poucos ousam discutir. Entretanto, é preciso buscar solução urgente, mesmo que transitória, para auxiliar principalmente os trabalhadores, como os taxistas, os motoristas de aplicativo, os caminhoneiros e, também, os que possuem carros de luxo.

— Gostaria apenas de lembrar que, de novo, o governo federal coloca essa conta em nosso colo. E nós temos que resolver um problema que é do Executivo, a começar pela instabilidade criada junto às instituições, à classe política e à política brasileira, fazendo, especialmente no final do ano, com que a Bolsa caísse e o dólar subisse. Como nós estamos falando em preço do combustível, que é dolarizado, isso afetou a dona de casa que vai ao supermercado e compra tudo mais caro — afirmou.

Energia Limpa

Simone também cobrou da Petrobras o projeto de transição energética da empresa para resolver os problemas do futuro, já que se comprometeu em diminuir em até 25% a emissão de gases estufa até 2030. Segundo a senadora, o presidente da estatal alega não ter recursos para pôr o projeto em prática.

— Não há recursos alocados no plano estratégico da Petrobras para investimentos em outras fontes de energia, leia-se, energia limpa, energia eólica, energia solar ou, há até mesmo quem fale, energia nuclear — destacou.