Senado arrecada 35 toneladas de doações para Petrópolis

A campanha SOS Rio foi promovida pelo grupo de voluntários do Senado, Liga do Bem - Edilson Rodrigues/Agência Senado

A campanha SOS Rio, promovida pelo grupo de voluntários do Senado, Liga do Bem, arrecadou cerca de 35 toneladas de doações destinadas às famílias afetadas pelo temporal em Petrópolis (RJ). A carreta disponibilizada por voluntários da Liga sairá de Brasília, nesta quinta-feira (24), com roupas, alimentos não-perecíveis e outros itens de primeira necessidade.

A campanha, iniciada na última quinta (17), arrecadou alimentos não-perecíveis e de consumo imediato, bebidas em embalagem longa-vida e biscoitos, roupas higienizadas, roupas íntimas, materiais de higiene pessoal e água.

Esses donativos irão percorrer cerca de 1,1 mil quilômetros até o estado do Rio de Janeiro, na cidade acometida pela tragédia há oito dias, que desabrigou 967 pessoas e matou 198 moradores do município, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol).

A coordenadora da Liga do Bem, Patrícia Seixas, afirmou que o carregamento das doações chegará ao destino final na sexta-feira (25,) por volta das 14h, e agradeceu a quem contribuiu com a ação.

— De pouquinho em pouquinho conseguimos arrecadar 35 toneladas de doações para quem precisa. É um trabalho de ligação, onde a gente vê a importância do ser humano e vê que a união realmente faz a força. Essas doações serão entregues em Petrópolis no Museu do Artesanato e de lá vão para o Centro de Direitos Humanos para ser distribuído à comunidade que tanto precisa.

O Presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) destacou a importância de direcionar ajuda para Petrópolis “nesse momento tão triste que a cidade está vivendo”.

— Cumprimento todos os envolvidos, a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, por essa arrecadação de número muito considerável de doações que foram feitas pelo Senado e que irão ajudar a população mais atingida por essa tragédia. É muito importante que todos nós tenhamos solidariedade nesse momento — afirmou.

Ilana Trombka, diretora-geral do Senado, relembrou ações anteriormente realizadas pelo grupo Liga do Bem e também destacou os voluntários que se propuseram a dirigir até o Rio de Janeiro para levar as doações.

— São colegas que estão tirando férias, que estão tirando do seu próprio banco de horas, tempo para dirigir de Brasília até Petrópolis e entregar as doações. É uma união do bem que toda vez que se propõe a fazer algo, ultrapassamos barreiras e agora estamos ultrapassando as barreiras inclusive do Distrito Federal — afirmou.

A campanha também foi elogiada pelo senador Carlos Portinho (PL-RJ) que ressaltou as ações do Senado destinadas a ajudar o município.

— O Senado está fazendo sua parte com relação a tragédia de Petrópolis, por meio da Liga do Bem, doações serão feitas às famílias que foram atingidas por esse desastre. Além das toneladas de doações, foi constituída a Comissão Temporária destinada a acompanhar a situação em Petrópolis, com senadores do Rio de Janeiro e de vários outros estados — destacou.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu ajuda para os moradores de Petrópolis e parabenizou as autoridades municipais, estaduais e federais por condutas realizadas para amenizar o sofrimento da população da cidade.

— É um sofrimento muito grande que essas famílias estão passando, em uma região de geografia complicada. Mas faremos o que estiver ao alcance do governo federal e do Senado Federal. Com certeza toda ajuda é muito bem vinda — afirmou.

Por Ana Paula Marques, com supervisão de Patrícia Oliveira.