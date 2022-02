Chiquinho Feitosa faz balanço de atuação e diz ter trabalhado pelo povo do Ceará

O senador Chiquinho Feitosa (DEM-CE) fez nesta terça-feira (22) em Plenário um balanço de sua atuação desde que assumiu a cadeira do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), no dia 3 de novembro passado. Tasso, que estava de licença, voltará ao exercício do mandato. Feitosa disse ter convicção de ter trabalhado para "fazer valer toda a confiança do povo cearense" e ter correspondido à expectativas do titular da cadeira.

— Participei da Comissão de Assuntos Econômicos e da Comissão de Constituição e Justiça. Na CCJ, fui relator do PL que facilita a localização de doadores de medula óssea e que, ao final de sua tramitação, dará origem à Lei Cristiana Lôbo e muitas vidas poderão ser salvas — disse.

Chiquinho Feitosa informou ter sido o relator, no Plenário, do projeto de lei de conversão que recriou o Ministério do Trabalho e Previdência. E acrescentou que durante esse período teve o apoio do governador do Ceará, Camilo Santana, e do senador Cid Gomes (PDT-CE).

— Ao longo da minha vida, tenho cultivado o amor pelo Ceará e esse amor me impulsiona, cada vez mais, a trabalhar em prol do nosso estado, colaborando, de forma significativa, com aquela gente batalhadora e que busca dia a dia um futuro mais promissor — declarou.

Ele encerrou seu discurso agradecendo aos servidores do Senado e do seu gabinete e aos colegas senadores, assim como à sua família.