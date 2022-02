Esperidião Amin presta solidariedade às vítimas de desastres naturais

Ao lembrar as vítimas que sofreram com os eventos climáticos ocorridos ultimamente em vários estados brasileiros, caso das chuvas no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e Acre, além da estiagem e granizo na Região Sul, o senador Esperidião Amin (PP-SC) disse em pronunciamento nesta terça-feira (22), que o momento é oportuno para “estimular a solidariedade e não perder a esperança”.

— O povo brasileiro sabe reagir e sabe não desistir. Eu acho que a nossa palavra deve ser de apoio, no sentido de não desistir, e de estímulo, no sentido de prosseguir na construção daquela prosperidade que o Brasil merece, que só vai ser criada por quem empreende, seja ele um pequeno produtor rural, seja um grande empresário, até internacional, que vai investir aqui. Então, essa deve ser a prioridade deste momento.

STJ

O senador também destacou o “bom exemplo” do Judiciário brasileiro, e homenageou o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Marco Aurélio Buzzi, seu conterrâneo, que ganhou “o título de maior produtividade na Justiça superior brasileira”.